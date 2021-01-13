Согласно информации, в ходе встречи Сафар Мехтиев рассказал о текущих отношениях между Азербайджаном и Алжиром и подчеркнул важность развития сотрудничества между странами.

Председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник Сафар Мехтиев встретился с послом Алжира в Азербайджане Салимой Абдельхак, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.

Глава Госкомитета напомнил об очередной военной агрессии Армении против Азербайджана, подчеркнув, что благодаря предпринятым контрнаступательным мерам под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, Азербайджан в течение 44 дней освободил свои территории, которые были оккупированы на протяжении 30 лет. Сафар Мехтиев отметил, что в ближайшее время начнется восстановление освобожденных территорий, что создаст выгодные условия для развития и установления стабильности в регионе.

Сафар Мехтиев рассказывая о реформах, проводимых в последние годы в таможенной сфере, подчеркнул, что повышение квалификации сотрудников, широкое применение информационных технологий создали предпосылки для достижения успехов в обеспечении прозрачности, борьбе с контрабандой, упрощении торговли и ускорении процедуры перехода границы.

Председатель Госкомитета коснулся и перспектив связей между таможенными органами двух стран, выразив уверенность, что это сотрудничество будет развиваться.

В свою очередь, посол Алжира Салима Абдельхак поздравила азербайджанский народ с победой в Отечественной войне и рассказала об отношениях между двумя странами. Посол также отметила успехи, достигнутые азербайджанскими таможенниками, подчеркнув важность обмена опытом.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями вокруг вопросов, вызывающих взаимный интерес.