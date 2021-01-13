ВОЗ назвала условие появления коллективного иммунитета к COVID

Для достижение коллективного иммунитета к COVID-19 необходимо привить 70% населения мира, заявил директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Чтобы достичь коллективного иммунитета, мы до конца еще не уверены, возможно, потребуется вакцинировать 70% населения. Конечно, это поэтапный процесс", - приводит слова Клюге РИА Новости.

По его словам, ВОЗ сохраняет позитивный настрой и рассчитывает на то, что все больше вакцин будут получать разрешения организации на использование в чрезвычайных ситуациях. Однако пока необходимо поддерживать и сохранять существующие противоэпидемиологические меры.