В Баку решили одну из самых острых транспортных проблем по поручению Ильхама Алиева
По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, Бакинское транспортное агентство приступило к решению одной из самых проблемных в плане пробок участков в Баку. Речь идет об улице Юсифа Сафарова.
Стоит напомнить, что в прошлом году было принято решение о переносе расположенного на этой улице памятника Шаху Исмаилу Хатаи, который стоял посреди двух магистральных дорог. Это не только затрудняло посещение памятника, но также приводило к созданию постоянных пробок на этой дороге. Учитывая все эти проблемы, по поручению главы государства, памятник великому азербайджанцу был перенесен в подходящее место, и здесь разбит новый парк.
Во время ознакомления с парком в прошлом году президент Ильхам Алиев дал поручения и указания, связанные с совершенствованием новой дорожно-транспортной инфраструктуры.
Было отмечено, что перенос памятника Хатаи станет важным вкладом в дорожно-транспортную инфраструктуру Баку. Это бы создало условия для появления транспортной развязки, соединяющей дороги в направлении улиц Низами и Сабита Оруджева, Мехди Мехдизаде и 28 Мая, что, в свою очередь, позволит предотвратить автомобильные пробки и обеспечить интенсивность движения транспортных средств на данной территории.
Накануне Бакинское транспортное агентство сообщило, что в рамках реорганизации движения по улице Юсифа Сафарова в тестовом режиме заработали светофоры, установленные на пересечении улиц Мехти Мехтизаде и Сабита Оруджева. Бакинские транспортники проводят анализ интенсивности движения, для возможного внесения корректировок.
Таким образом, в рамках проекта создана возможность прямого проезда с улицы Мехти Мехтизаде на улицу 28 Мая, с улицы Низами на улицу Сабита Оруджева. В результате расстояние, которое нужно было преодолеть автомобилям, сократилось на полтора километра.
Также в рамках проекта создан новый транспортный коридор из «Белого города» в Центральный парк.
В БТА также отметили, что благодаря созданным транспортным коридорам будет частично снижена транспортная нагрузка в направлении улиц Узеира Гаджибекова, Афияддина Джалилова, Юсифа Сафарова и проспекта Нефтчиляр.
Устранение дорожных заторов, помимо повышения комфорта для автомобилистов, также сулит значительные экономические выгоды. Как известно, экономисты любят подсчитывать убытки от пробок.
В 2014 году такой подсчет провел лондонский Центр исследований экономики и бизнеса — анализу были подвергнуты Великобритания, Франция, Германия и США. Исследовались три параметра: как пробки снижают производительность труда, как повышенные транспортные издержки влияют на цены товаров и услуг, как стояние в пробках (точнее, очень медленное движение) увеличивает расход горючего (потому что автомобиль то тормозит, то ускоряется). Две трети ущерба пришлось на напрасно сожженное горючее и потерянное рабочее время. Одна треть — на выросшие издержки.
Помимо таких, на первый взгляд, неочевидных экономических преимуществ, новые транспортные коридоры в будущем будут способствовать и мощному экономическому развитию этой части бакинской столицы.
Ведь, как известно, устранение дорожных заторов априори приведет к повышению пропускной способности и интенсивности дорожного движения. А это прекрасное подспорье для создания новых и расширению уже имеющихся на этой территории бизнес-субъектов.