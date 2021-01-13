Отдел информации 15:03

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, Бакинское транспортное агентство приступило к решению одной из самых проблемных в плане пробок участков в Баку. Речь идет об улице Юсифа Сафарова. Стоит напомнить, что в прошлом году было принято решение о переносе расположенного на этой улице памятника Шаху Исмаилу Хатаи, который стоял посреди двух магистральных дорог. Это не только затрудняло посещение памятника, но также приводило к созданию постоянных пробок на этой дороге. Учитывая все эти проблемы, по поручению главы государства, памятник великому азербайджанцу был перенесен в подходящее место, и здесь разбит новый парк.

Во время ознакомления с парком в прошлом году президент Ильхам Алиев дал поручения и указания, связанные с совершенствованием новой дорожно-транспортной инфраструктуры. Было отмечено, что перенос памятника Хатаи станет важным вкладом в дорожно-транспортную инфраструктуру Баку. Это бы создало условия для появления транспортной развязки, соединяющей дороги в направлении улиц Низами и Сабита Оруджева, Мехди Мехдизаде и 28 Мая, что, в свою очередь, позволит предотвратить автомобильные пробки и обеспечить интенсивность движения транспортных средств на данной территории. Накануне Бакинское транспортное агентство сообщило, что в рамках реорганизации движения по улице Юсифа Сафарова в тестовом режиме заработали светофоры, установленные на пересечении улиц Мехти Мехтизаде и Сабита Оруджева. Бакинские транспортники проводят анализ интенсивности движения, для возможного внесения корректировок.