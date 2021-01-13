Путин назвал ситуацию с новыми штаммами коронавируса непредсказуемой

Пока невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация с новыми штаммами коронавируса, необходимо сохранять и грамотно управлять коечным фондом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым, передает РИА Новости.

В беседе, которая прошла по видеосвязи, президент России и руководитель региона отдельно обсудили ситуацию с распространением COVID-19 и меры борьбы с вирусом. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

"С коллегами из соседних регионов тоже прошу вас быть в контакте, потому что как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100% предугадать, предусмотреть не можем. Поэтому нужно коечным фондом в рамках региона очень грамотно, тонко управлять и своевременно принимать решения так, чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом", - заявил Путин.

Он отметил, что эти койки должны быть ближе к местам жительства людей. "Но у вас в регионе, в Поволжье, все рядышком, поэтому просто с коллегами нужно быть в постоянном контакте. Обязательно это сделайте", - обратился президент к главе Удмуртии.