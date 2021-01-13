Посол Ирана на переговорах с Закиром Гасановым

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Азербайджане Сейедом Аббасом Мусави.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства, министр обороны поблагодарил посла за поддержку Ираном позиции Азербайджана во время Отечественной войны, попросил передать его приветствия начальнику Генштаба Вооруженных сил ИРИ генерал-лейтенанту Мохаммаду Хосейну Багери, министру обороны и поддержки Вооруженных сил ИРИ генерал-майору Амиру Хатеми.

Закир Гасанов, подчеркнув важную роль встреч глав государств в развитии азербайджано-иранских отношений, отметил, что сотрудничество в военной области также успешно развивается.

В свою очередь, иранский посол от имени своей страны поздравил народ и государство Азербайджана с победой в Отечественной войне. С.А.Мусави, выразив удовлетворенность началом деятельности в дружественном Азербайджане в качестве посла, отметил, что приложит все усилия для развития связей между странами, в частности сотрудничества в военной сфере.

Посол отметил, что развитие военного сотрудничества между двумя странами является важным фактором в обеспечении региональной безопасности.

Стороны провели обмен мнениями по расширению сотрудничества в военной области и организации взаимных визитов военных представителей двух стран. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, перспективы развития отношений в военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, а также региональные проблемы.