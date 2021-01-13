Арестован Вугар Сафарли

Согласно информации, Вугар Сафарли обвиняется в присвоении средств, выделенных на строительство дома для журналистов в Сабаильском районе Баку.

Кроме того, установлено, что преднамеренно завышая стоимость аренды административного здания Фонда, в период с 2011-2019 годы Вугар Сафарли нанес государству ущерб в размере 812 тысяч манатов.

Помимо этого, Вугар Сафарли незаконно перечислил принадлежащей своим родственникам газете «Футбол+гол» 300 тысяч манатов из средств, выделенных государством на развитие СМИ.

Вместе с тем, было установлено, что в период с 2015 по 2018 годы Вугар Сафарли разместил на депозитном счете в одном из коммерческих банков 5 миллионов 796 тысяч манатов, приобретенных незаконным путем и тем самым легализовал их.

В отношении Вугара Сафарли были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК Азербайджана. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.