Двух специалистов ВОЗ не пустили в Ухань

Власти Китая отказались впустить на территорию страны двух членов миссии Всемирной организации здравоохранения по поиску источника коронавируса COVID-19, потому что при тестировании у них выявили антитела, сообщила ВОЗ в твиттере.

"Им всем снова сделали тесты в Сингапуре, и у всех отрицательные результаты ПЦР-исследования. Но у двоих членов положительный результат на антитела IgM. Теперь их снова перепроверяют на антитела IgM и IgG", - цитирует Интерфакс сообщение ВОЗ.

Эти двое ученых пока остаются в Сингапуре. Остальные члены миссии прибыли в Ухань, как и было запланировано. В городе, где в Китае впервые зафиксировали случаи заражения COVID-19, они будут работать вместе с китайскими учеными. Именно оттуда специалисты сделают забор первичного материала для определения, мог ли вирус появиться самостоятельно или могла ли произойти утечка из лаборатории в Ухане. Кроме того, ученые посетят рыбный рынок в Ухане, откуда, как предполагается, были закуплены летучие мыши, зараженные коронавирусом.