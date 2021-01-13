Главный инфекционист: После вакцинации от коронавируса инфекция станет управляемой

В мире, в том числе в Азербайджане, продолжается борьба с коронавирусом. После того, как в стране будет проведена вакцинация, число заражений существенно снизится. Об этом сказал главный инфекционист Тейяр Эйвазов, сообщает haqqin.az.

«Выработка иммунитета у переболевших людей, а также у вакцинированных поспособствует в результате формированию искусственного иммунитета», - сказал он.

Главный инфекционист добавил, что в этом случае заражений глобального уровня, как сегодня, не будет, и инфекция станет управляемой.