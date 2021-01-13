В Баку уменьшилось число вызовов скорой помощи

Она отметила, что после введения карантинного режима поликлиники приказом Министерства здравоохранения были переведены на усиленный режим работы, в этих учреждениях стали проводиться обследование, лечение и обеспечение лекарством больных с температурой до 38 градусов с легким или бессимптомным течением заболевания. Это, в свою очередь, привело к уменьшению количества осложнений инфицированных COVID-19 и стало причиной снижение нагрузки на скорую помощь.

Также сократилось количество несчастных случаев, ДТП, травм, случаев заболеваний среди детей и молодежи: «В настоящее время в службу "103" ежедневно поступает до 2 тысяч вызовов, среди которых в основном связанные с сердечно-сосудистой, дыхательной системами, сахарным диабетом, инфарктом миокарда, инсультом, родами и пр. В первую очередь осуществляются выезды к больным в тяжелом состоянии».