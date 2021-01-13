Пашинян консультируется с оппозицией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает консультации с представителями различных политических сил. Об этом сообщает официальный сайт армянского премьера.
Сегодня глава армянского правительства по отдельности встретился с лидером партии "Республика" Арамом Саркисяном и главой Объединенной трудовой партии Гургеном Арсеняном, передает Sputnik Армения.
Арам Саркисян позже уточнил, что на встрече главы Кабмина поднимался вопрос состояния армянской экономики: "Премьера интересовал опыт работы с Турцией и Ираном в железнодорожной сфере. Также говорили о дорогах, ситуации с Ларсом".