Анкара и Москва продолжают переговоры о дополнительных поставках С-400

Турция продолжает вести с Россией переговоры о возможных поставках второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Для Анкары было бы проблематично отказаться от покупки российских систем ПВО С-400. Мы рассчитываем, что разногласия с США по этой теме смогут быть решены путем диалога, - приводит его слова телеканал A Haber. - Турция продолжает вести переговоры с Россией о приобретении второго полка С-400".

Акар также отметил, что у С-400 в Турции не будет какой-то конкретной дислокации. По его словам, системы могут перемещаться в случае такой необходимости.