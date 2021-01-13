Снегопады нанесли Мадриду ущерб в $1,4 миллиарда

«На нынешний момент мы подсчитали разрушительные последствия последних дней, они достигают 1,398 миллиарда евро», – заявил мэр Хосе Луис Мартинес-Альмейда, пояснив, что «подсчеты велись на основе ущерба, нанесенного экономической деятельности, инфраструктуре и имуществу мэрии Мадрида, как в случае с деревьями в городе».

По оценке властей Мадрида, ущерб от крупнейшего за много десятилетий снегопада составил почти 1,4 млрд евро. Администрация испанской столицы попросила правительство страны объявить город зоной катастрофы.

Мартинес-Альмейда призвал правительство признать Мадрид зоной катастрофы, поскольку для этого «есть обстоятельства», и сделать это, как можно скорее, передает РИА Новости.

Только по предварительным оценкам, в городе, не учитывая парки, из-за снегопада были уничтожены или пострадали 150 тыс. насаждений из 800 тысяч. В то же время, по словам вице-мэра Бегоньи Вильясис, зданиям нанесен ущерб на 29,75 млн евро. «Масштабы катастрофы такие, какие мы никогда не видели. Ситуация в Мадриде – это ситуация зоны катастрофы», – добавила она, пояснив, что объявление города зоной катастрофы позволит получить дополнительное финансирование из госбюджета на устранение последствий.

При этом столичные власти не исключают, что цифра нанесенного ущерба может вырасти. «В Мадриде выпало 1250 тонн снега, ... жизнь города была прервана. Это была катастрофа, которую мы не могли предвидеть», – заявил мэр.