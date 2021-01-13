В Ереване родители солдат-срочников требуют встречи с Пашиняном

В Ереване родители солдат-срочников провели акцию протеста у здания правительства с требованием встречи с премьер-министром Николом Пашиняном.



Армянские СМИ сообщают, что родители военнослужащих требуют, чтобы их сыновья служили исключительно в Армении, а не в Нагорном Карабахе.

Одна из участниц акции заявила, что родители также требуют демобилизации солдат, принимавших участие в боевых действия.

В правительстве выразили готовность принять группу родителей, однако, кто именно будет с ними общаться - не сообщили.