В Азербайджане опровергли новость об отмене гонки «Формулы-1»

Организаторы бакинского этапа «Формулы-1» опровергают информацию о том, что Гран-при Азербайджана, запланированный на 6 июня этого года, может быть отменен.

Ранее в мировой прессе прошла новость, что якобы из-за ограничений на поездки в Азербайджан, связанные с пандемией коронавируса, в страну не смогут приехать иностранные сотрудники, которые должны участвовать в подготовке городской трассы в Баку. Строительство трассы должно начаться заблаговременно, а опоздания по графику приведут к тому, что гонка не состоится.

Но в компании Baku City Circuit, занимающейся организацией Гран-при Азербайджана, вероятность отмены соревнования не рассматривают.

«Несмотря на недавно объявленные изменения в отношении некоторых гонок текущего календаря, бакинский этап чемпионата намечено провести в запланированные сроки», - заявил сегодня промоутер бакинской гонки, исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов.

В настоящее время обсуждаются возможные форматы проведения гоночного уик-энда на центральных улицах Баку, в том числе с участием зрителей.