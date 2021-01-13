Переговоры Джейхуна Байрамова с главой Генштаба Пакистана

В рамках официального визита в Пакистан министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с начальником Генерального штаба армии Исламской Республики Пакистан генералом армии Камаром Джавидом Баджвой.

В пресс-службе МИД Азербайджана сообщили, что генерал армии Камар Джавид Баджва передал министру Джейхуну Байрамову свои поздравления по случаю победы в Отечественной войне.

Джейхун Байрамов выразил благодарность за поздравления. Министр подробно проинформировал главу Генштаба ВС Пакистана о 44-дневной Отечественной войне, совершенных Арменией за этот период военных преступлениях, а также о текущей ситуации в регионе.

Стороны обменялись мнениями по деятельности по разминированию, восстановительным и строительным работам, инфраструктурным проектам, осуществляемым в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Была подчеркнута важность развития связей между двумя странами, в том числе продолжения сотрудничества в военно-технической, военно-образовательной сферах.