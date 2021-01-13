Участников Отечественной войны - сотрудников Миноборонпрома наградили медалями
В ответ на широкомасштабную военную провокацию, совершенную вооруженными силами Армении, которая почти 30 лет оккупировала исконные и исторические земли Азербайджана, по указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, доблестная Азербайджанская армия провела контрнаступательную операцию и в короткие сроки нанесла сокрушительное поражение противнику. В Отечественной войне, длившейся 44 дня, Азербайджан одержал большую победу.
В Отечественной войне приняли участие 72 сотрудника Министерства оборонной промышленности Азербайджана, созданного в 2005 году по инициативе Верховного Главнокомандующего ВС Азербайджана, президента Ильхама Алиева, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.
Согласно информации, трое сотрудников министерства – Агаами Гейбатов, Нурлан Зейналов и Ниджат Гусейнов в боях за освобождение территорий Азербайджана стали шехидами, а еще семеро были ранены в ходе боев.
Распоряжениями президента Азербайджана рядовой Агаами Гейбатов был награжден медалью «За Родину», старший лейтенант Нурлан Зейналов – медалями «За Родину», «За отвагу», «За освобождение Ходжавенда», «За освобождение Физули», рядовой Ниджат Гусейнов – медалью «За Родину».
За проявленное в ходе Отечественной войны мужество рядовой Хайям Балаев бал награжден медалями «Отважный боец», «За освобождение Физули», «За освобождение Губадлы», старший лейтенант Руслан Алиев – «За освобождение Джебраила», «За освобождение Физули», «За освобождение Губадлы», «За воинскую службу», лейтенант Тахмаз Ализаде – «За освобождение Физули», рядовой Сахиль Джалазаде – «За освобождение Кельбаджара», рядовой Хикмет Алиев – «За освобождение Губадлы», майор Рамиль Нуриев – «За боевые заслуги», «За освобождение Ходжавенда».