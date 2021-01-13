Рамин Гулузаде о новых проектах между почтами Турции и Азербайджана

17:20

Состоялась встреча между министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде и генеральным директором Почтовой и телеграфной организации Турции (PTT) Хаканом Гюльтеном. Министр выразил благодарность турецкой стороне за моральную и политическую поддержку, оказанную в период Отечественной войны.

«По поручению президента мы приступили к восстановлению инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях», - сказал министр. Он отметил, что уже начались работы по строительству первоклассной дороги из Физулинского района в наш исторический город Шуша. Рамин Гулузаде сообщил, что в проект привлечены также турецкие компании. Министр заявил, что на освобожденных от оккупации территориях планируется реализовать инновационные проекты, что имеет большое значение для нашей страны: «В настоящее время мы ведем переговоры с ведущими мировыми компаниями о реализации проектов Smart City («умных городов»), и предстоящая работа, безусловно, придаст импульс развитию почтовой сферы на указанных территориях с учетом более современных требований».

Затем между сторонами состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между двумя странами в области почтовых и финансовых услуг, в том числе договорах, которые будут подписаны между «Азерпочт» и Почтовой и телеграфной организацией Турции. Министр отметил, что благодаря выгодному географическому положению страны и проводимой целенаправленной политике Азербайджан превратился в один из основных транспортно-логистических узлов в Евразийском регионе. В результате перед ООО «Азерпочт» открываются широкие возможности в области почтовых перевозок и доставки товаров международной электронной коммерции.