Игорь Коротченко: «Главная задача Армении — не мечтать о чужих территориях»

Состоявшаяся 11 января в Москве встреча президента Азербайджана Ильхама Алиев с российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром Армении положит начало масштабной работе по восстановлению Нагорного Карабах а. Об этом изданию Инфо24 заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он напомнил, что в трехстороннем заявлении, которое было подписано в ноябре прошлого года, многие положения из-за цейтнота были сформулированы в общих чертах. Встреча, которая прошла в Москве, по мнению Коротченко, позволила конкретизировать целый ряд вопросов — в частности, создание транспортного коридора между Нахчываном и остальной территорией Азербайджана.

«От реализации этого проекта все страны региона получат существенные экономические дивиденды. Пока мы видим создание первой рабочей группы. Очевидно, что стороны достаточно быстро пришли к консенсусу по экономическим и инфраструктурным вопросам», - сказал эксперт Инфо24.

Запуск железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через территорию Азербайджана говорит о том, что стороны осознают новую реальность и готовятся к мирной жизни, считает Коротченко.

«Создание транспортного коридора — это осознание существующих реалий. Война в Карабахе завершена, Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность. Дальше стоит вопрос экономического развития региона в целом. И здесь эти транспортные коридоры послужат на благо всем сторонам.

Армении необходимо отказаться от идеи реванша, смотреть в новую реальность через призму укрепления армянской экономики, а новые транспортные коридоры будут работать на благо всех, включая саму Армению. Это лучше и выгоднее, чем мечты о реванше, которого никогда не будет», — отметил собеседник издания.

Также эксперт прокомментировал слова Никола Пашиняна, который заявил, что конфликт в Карабахе все еще не урегулирован, поскольку стороны не договорились о статусе Карабаха. По словам Коротченко, подобные заявления нацелены на жителей Армении и предназначены «исключительно для внутреннего потребления».