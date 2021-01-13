Кабмин о ремонте объектов, поврежденных в ходе Отечественной войны

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение «О дополнительных мерах по реставрации поврежденных объектов и осуществлению ремонтно-строительных работ, связанных с устранением ущерба, причиненного в результате агрессии Вооруженных Сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики начиная с 27 сентября 2020 года».

Как сообщает пресс-служба Кабмина, организация и координация работы в процессе строительства поручены Государственному комитету по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики.

Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство экономики, Министерство финансов и соответствующие органы Исполнительной власти должны принять необходимые меры по исполнению распоряжения.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.