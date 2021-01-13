Более 20 привитых вакциной Pfizer умерли в Норвегии

В Норвегии умерли 23 человека, привитые вакциной компании Pfizer от коронавируса. Об этом говорится на сайте норвежского агентства лекарственных средств.

Специалисты выясняют причины смерти граждан. 13 случаев уже изучены.

В агентстве отметили, что вакцина действительно могла вызвать побочные эффекты, которые привели к «более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний».

Вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer в Норвегии началась 27 декабря. Первыми привились жители домов престарелых в Осло.

В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.