Белоруссия задумалась о внедрении 5G-сети

Министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган заявил, что республика могла бы обеспечить своих граждан сетью 5G в течение ближайших пяти лет, передает БЕЛТА.

По его словам, в настоящий момент руководство страны не приняло решение насчет внедрения технологии, однако при правительстве уже создана соответствующая рабочая группа. «В феврале мы будем готовить итоговый отчет, чтобы доложить главе государства и подходить к этапу принятия решения», — сказал он.

Министр добавил, что первым этапом на пути реализации проекта станет выделение необходимых частот и проведение конкурса на их эксплуатацию. Он отметил, что в Белоруссии сложились «уникальные условия» для внедрения 5G. Он призвал инвесторов активно участвовать в освоении технологии, так как «из бюджета такие деньги выделить неэффективно и неправильно».