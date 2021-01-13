Азербайджан и Япония обсудили военное сотрудничество

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Японии в Азербайджане Дзюнити Вада, сообщает пресс-служба Минобороны.

Особо отметив усилия направленные на укрепление сотрудничества и взаимного доверия между Азербайджаном и Японией во многих сферах, министр обороны пожелал послу успехов в его дипломатической деятельности.

Выразив удовлетворенность началом дипломатической миссии в Азербайджане, посол отметил, что приложит все усилия для развития азербайджано-японских отношений, в частности сотрудничества в военной сфере.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по перспективам развития сотрудничества между двумя странами в военной сфере и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.