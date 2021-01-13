Умер предсказавший войну в Чечне политик

На 73-м году жизни умер Амин Осмаев, бывший член Совета Федерации, занимавший должность председателя палаты представителей народного собрания Чечни. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Политик умер в своей квартире на западе Москвы 5 января. «Причина смерти устанавливается, тело направлено в морг для проведения экспертизы», — сообщил собеседник издания.

Осмаев известен как один из тех, кто предсказал войну в Чечне после прихода к власти Джохара Дудаева. В интервью «Кавказскому узлу» за 2004 год он вспоминал, что Дудаев еще в начале 90-х говорил о независимости и суверенитете Чечни. Сам же Осмаев еще до провозглашения Дудаева вступил в оппозицию.

«Я предупреждал Дудаева, что такой ход событий приведет к крови и войне. Но он мне сказал, что даже если 70 процентов чеченцев погибнет, остальные 30 будут жить свободными», — говорил Осмаев.