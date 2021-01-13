В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 380 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В Оперативном штабе при Кабинете министров сообщили, что 1 159 пациента выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 14 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 226 200 случаев заражения коронавирусом, из них 213 279 человек благополучно прошли лечение, 2 971 - скончались.

Лечение 9950 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.