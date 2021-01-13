Сафар Мехтиев обсудил организацию глобального семинара с замгенсека ВТО
Сегодня в формате видеоконференции состоялась встреча между председателем Государственного таможенного комитета, зампредом Всемирной таможенной организации (ВТО) по Европейскому региону Сафаром Мехтиевым и заместителем генсека ВТО Рикардо Тревино Чапа.
Встреча была посвящена организационным вопросам виртуального регионального семинара, который состоится 15-16 февраля. Семинар посвящен вопросам предстоящей деятельности ВТО и, в частности, использованию методологии стратегического прогнозирования в определении стратегии ВТО.
Стороны озвучили свои мысли по поводу организационных вопросов. Было также отмечено, что данные семинары, которые пройдут по всем регионам, создадут условия для укрепления сотрудничества, определения целей и обсуждения вопросов укрепления сотрудничества.