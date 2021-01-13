Супругу и дочерей Пашиняна в Москве встретили выкриками: «Предатели»

Скандал в московском аэропорту – супругу премьера Армении Анну Акопян и их дочерей встретили возгласами: «предатели» и «семья выродков». В зале прибытия была объявлена эвакуация. Об этом сообщает издание “Erevan Today”.

“Немногим ранее представители армянской общины России в аэропорту Москвы ворвались в зал встречи официальных лиц и делегаций и встретили Анну Акопян и двух ее дочерей Шушан и Мариам со словами: «Предатели». Сотрудники ФСБ РФ, которых Никол Пашинян через посла просил обеспечить безопасность членов его семьи, объявили эвакуацию и закрыли вход в зал, пытаясь забрать телефоны у участников акции”, - говорится в сообщении.

Согласно информации, жену и дочерей Пашиняна через запасный выход сопроводили к машинам, где их встретили члены армянской общины с оскорблениями.

Ранее армянские СМИ сообщали, что члены семьи Пашиняна тайно прибыли в Москву для получения российского гражданства.