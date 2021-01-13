Убийство Лоту Гули: в Стамбуле арестовали представителей клана Ровшана Лянкяранского

Если бы 27 сентября 2020 года не началась Отечественная война в Карабахе, то главной новостью всех азербайджанских СМИ вновь стало бы убийство легендарного криминального авторитета Надира Салифова (Лоту Гули).

Как известно, Лоту Гули был убит 20 августа прошлого года в одном из отелей в Анталии. Убийцей оказался Хаган Зейналов по прозвищу «Хан Ахмедлинский», который входил в ближайшее окружение вора в законе. Хаган Зейналов был задержан при попытке скрыться с места преступления.

Сразу после громкого убийства появилась версия, что за устранением криминального короля стоит клан другого азербайджанского законника Ровшана Лянкяранского, который был убит в 2016 году в Стамбуле. А мотивом убийства была месть.