Убийство Лоту Гули: в Стамбуле арестовали представителей клана Ровшана Лянкяранского
Если бы 27 сентября 2020 года не началась Отечественная война в Карабахе, то главной новостью всех азербайджанских СМИ вновь стало бы убийство легендарного криминального авторитета Надира Салифова (Лоту Гули).
Как известно, Лоту Гули был убит 20 августа прошлого года в одном из отелей в Анталии. Убийцей оказался Хаган Зейналов по прозвищу «Хан Ахмедлинский», который входил в ближайшее окружение вора в законе. Хаган Зейналов был задержан при попытке скрыться с места преступления.
Сразу после громкого убийства появилась версия, что за устранением криминального короля стоит клан другого азербайджанского законника Ровшана Лянкяранского, который был убит в 2016 году в Стамбуле. А мотивом убийства была месть.
Спустя три дня после начала войны в Карабахе следователи арестовали в Стамбуле двух граждан Азербайджана, которых подозревают в причастности к убийству Лоту Гули. Так как внимание всех азербайджанских СМИ было приковано к событиям на фронте, эта новость осталась незамеченной в азербайджанском медийном пространстве.
Арестованными оказались некие Али Мовланлы и Расул Гасанов. Они были задержаны в Стамбуле при попытке улететь из Баку в Украину. В связи с пандемией коронавируса прямых авиарейсов из Баку в Киев не было и поэтому ими был выбран маршрут через Стамбул. Мовланлы и Гасанова задержали прямо в аэропорту. У полицейских уже была оперативная информация об их причастности к убийству Лоту Гули.
В частности, по информации турецких правоохранителей, двое уроженцев Азербайджана участвовали в планировании и организации громкого убийства.
За несколько дней до устранения Лоту Гули они встретились с Хаганом Зейналовым и улетели из Турции всего за час до убийства. Сам Хаган Зейналов пока не выдает имена заказчиков и утверждает, что убил Лоту Гули на почве личной неприязни.