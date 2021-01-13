Веганы массово лишили себя возможности завести детей

Молодые австралийцы массово делают вазэктомию, так как беспокоятся об окружающей среде. Об этом сообщает LADBible.

Доктор Ник Демедиук (Nick Demediuk), выполняющий около 10 процентов всех операций по вазэктомии в стране, заявил, что среди его пациентов увеличилось число мужчин от 18 до 28 лет. Многие из них — веганы, обеспокоенные тем, как сильно вредит перенаселение планете.

Демедиук отметил, что его пациенты решают ради спасения планеты завести всего одного ребенка или вовсе лишить себя возможности размножаться. Он считает, что готовность людей отказаться от деторождения связана с высоким уровнем образованности.

По словам врача, в Южной Америке популярность вазэктомии увеличивается по экспоненте, в то время как в Австралии рост числа операций происходит постепенно. Австралия — вторая после Новой Зеландии страна по числу сделанных вазэктомий на человека.