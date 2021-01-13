США включили Xiaomi в черный список

Администрация США включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

По данным агентства, американские инвесторы должны будут вывести свои активы из китайских фирм, попавших в черный список, до 11 ноября 2021 года.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает с 11 января 2021 года американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР. По заявлению Трампа, компании, связанные с китайскими военными, собирают средства, в том числе и у американских инвесторов, и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы, а затем средства идут в военно-промышленный комплекс Китая.