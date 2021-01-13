Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Пакистана

Поздравив Азербайджан с победой, премьер-министр Имран Хан попросил в этой связи передать свои искренние пожелания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Отметив, что победа была высоко оценена пакистанским народом, премьер-министр сказал, что пакистанский народ отметил это событие вместе с Азербайджаном.

В четверг состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в рамках официального визита в Пакистан, сообщает МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов выразил благодарность за теплый прием, двусторонние и многосторонние встречи на высоком уровне и передал премьер-министру приветствия и искренние пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он также выразил признательность за поздравление премьер-министра Пакистана по случаю победы Азербайджана в Отечественной войне. Министр высоко оценил безоговорочную поддержку Пакистаном справедливой позиции Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту и принятых в связи с этим резолюций и выразил свою благодарность.

Джейхун Байрамов отметил высокий уровень политических отношений между двумя странами и вместе с этим подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем развитии экономических связей.

Он также проинформировал премьер-министра Пакистана о работе, проводимой на освобожденных территориях Азербайджана, в том числе о процессе разминирования, а также восстановительных и строительных работах на этих территориях.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.