В мире растет спрос на золото

Восстановление экономики на развивающихся рынках поддержит потребительский спрос на золото в 2021 году. Как передает ТАСС, об этом говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Объемы добычи золота в мире также могут вырасти после снижения в 2020 году.

"Мы полагаем, что инвестиции в золото сохранят хорошую поддержку, в то время как потребление золота должно выиграть от начавшегося восстановления экономики, особенно на развивающихся рынках", - сказано в отчете.

Инвестиции в золото будут реагировать на процентные ставки и уровень инфляции, считают в WGC. Кроме того, спрос центральных банков на золото сохранится, поскольку они продолжают включать золото в свои международные резервы, что в сочетании с низкими процентными ставками поддерживает привлекательность золота, сказано в отчете.

В 2020 году золото стало одним из самых прибыльных основных активов, а в этом году ожидается восстановление добычи золота после снижения, которое наблюдалось в ушедшем году, отмечает Всемирный совет по золоту.