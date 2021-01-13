Сахиль Бабаев обсудил сотрудничество с главой МИД Венгрии

Состоялась видеоконференция с участием сопредседателей Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией - министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиля Бабаева и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

Было отмечено, что по итогам января-ноября 2020 года товарооборот между двумя странами по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 10,85% и достиг $2 млрд 554 млн. Также было отмечено, что в этом году импорт вырос на 9,97%, а экспорт - на 56,59%.

Сопредседатель комиссии, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев рассказал об исторической победе азербайджанской армии под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в справедливой войне за восстановление территориальной целостности Азербайджана в международно признанных границах.

Министр также напомнил о разрушении Арменией гражданской инфраструктуры, экологическом терроризме, вандализме, грабежах и уничтожении исторических и культурных памятников на освобожденных территориях Азербайджана.

В ходе видеоконференции была подчеркнута стратегическая важность заключенной между двумя странами Совместной декларации о партнерстве.

П.Сийярто отметил дружеские отношения между двумя странами, и важность расширения экономического сотрудничества. Он также отметил, что его страна всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.

По итогам встречи было отмечено успешное экономическое сотрудничество между странами. Стороны обменялись мнениями о деятельности двухсторонней комиссии и стоящих перед ней задач.