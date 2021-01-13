Министр Ваан Керобян: «Запрет товаров с азербайджанской маркировкой приведет к инфляции в Армении»

Министр экономики Армении Ваан Керобян призвал граждан страны смириться с продажей товаров с азербайджанской маркировкой, пишут армянские СМИ.

«Десятки лет на рынке Армении были товары с турецкой и азербайджанской маркировкой, были многочисленные турецкие товары, и это тогда считалось нормальным.

Теперь, если мы будем настаивать на том, чтобы «Сандора» или «Кока-Кола» продавали нам товар, на котором нет маркировки на азербайджанском языке, тогда инфляция повысится и станет 10%, потому что эти компании должны будут потратить деньги и внести разницу в стоимость товара», - сказал министр.

Что касается запрета на импорт турецких товаров, то Ваан Керобян сказал: «В данный момент мы склоняемся к продлению запрета на импорт турецких товаров, если не будет таких геополитических изменений, в результате которых это станет невозможным».