Берлускони попросил не беспокоиться о его здоровье

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, госпитализированный в Монако из-за проблем с сердцем, заявил, что находится в хорошем состоянии и не беспокоится за свое здоровье.

В четверг стало известно, что 84-летний Берлускони госпитализирован в Монако из-за сердечной аритмии. На момент госпитализации он находился на своей вилле под Ниццей, где провел большую часть локдауна в прошлом году.

Решение о госпитализации лидера партии "Вперед, Италия" принял его личный врач Альберто Дзангрилло. В 2016 году Берлускони провели операцию по замене аортального клапана.