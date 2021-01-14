ВВС США раскрыли подробности об истребителе шестого поколения

Разработка истребителя шестого поколения, ведущаяся в рамках проекта Next Generation Air Dominance (NGAD) в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США, использует инженерию в стиле «Формулы-1». Подробности соответствующей программы в публикации на страницах Popular Mechanics раскрыл помощник по закупкам министра ВВС Уилл Ропер.

По его словам, «летный демонстратор истребителя шестого поколения» стал вторым для ВВС США после американо-шведского реактивного учебного eT-7 Red Hawk самолетом, разработка которого велась с использованием цифровой инженерии. Ропер уверен, что разработанное в рамках NGAD изделие «на годы опередило ожидания».

Помощник министра уверен, что сложившаяся в США во времена холодной войны система госзакупок «мертва» относительно «сегодняшних угроз и темпов развития технологий». По его словам, такие фильмы, как «Матрица», а также подход, используемый в создании гоночных автомобилей класса «Формула-1», «помогают нам объяснить основную технологию цифровой инженерии, которую мы называем authoritative virtualization».