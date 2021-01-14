Лев Аскеров, автор haqqin.az 02:15

Нет, знакомыми мы не были. Была всего лишь одна мимолётная встреча. И то давным-давно... … И вот теперь, по прошествии многих лет, мне корреспонденту газеты «Известия» тех, канувших в небытие советских времён, было никак невозможно объяснить себе, почему я тогда так и не взял на перо эту блестящую женщину и крупнейшего в мире учёного-нефтяника. «Почему?!» - с неприязнью казню я себя. А в ответ малодушный шёпот, оправдывающих тебя мыслишек: дескать, и без твоего очерка её знали и знают далеко за пределами Азербайджана. Так-то оно так. Знают – специалисты. А сотням миллионов тех, кто греется у газовых печек и колесят дороги на своих бензиновых авто её имя почти ни о чём не говорит…

Ну, кто и когда, спрашивается, не жалел об упущенных возможностях?.. Кому, скажите на милость, удавалось вернуть промелькнувший мимо шанс?.. Они из безвозвратных. Не отлистать страниц в прошлое. Никому такое не под силу. Никому!.. А мне представился случай. И я его уже не упущу. Память бережно выкладывает передо мной ту давнишнюю и единственную встречу с ней. Да, она была мимолётной и запомнилась, наверное, только мне. Ей же – навряд ли. Это, как сейчас вижу, было в приёмной легендарного Героя Советского Союза, академика Зии Мусаевича Буньятова. Мы с ним договорились встретиться ровно в одиннадцать. И всегда в назначенный срок, не секундой раньше и не секундой позже, из селектора секретарши доносилось: «Там пришёл корреспондент «Известий». Проси зайти. И занеси məhməri чай». Пунктуальность была его прямо-таки болезненной привычкой. А тут, стою битых четверть часа – ни слуха, ни духа. Дверь в кабинет закрыта. Селектор – глухой камень. «Стало быть, нечто экстроординарное», - меряя длину приёмной шагами, думаю я. И тут… Дверь распахивается. Её створку, своей широченной пятернёй раздвинул Зия Мусаевич. В проёме перед ним идёт худенькая и довольно молодая женщина. Увидев меня, Буньятов кивает и, широко улыбаясь, представляет: - «Известия», знакомься. Профессор Эльмира Мамедэминовна Рамазанова. Проректор АзИИ. - Весьма польщена, - протягивая ладошку, говорит она. - Эльмира ханум, это он должен быть польщен с таким интересным знакомством,-добродушно, со свойственной ему прямолинейностью, рубит он. - Ну, вы, Зия Мусаевич, скажете, так скажете. В пору сквозь землю провалиться, - со вспыхнувшей розоватою краской стеснительноти, сказала она.

И меня обдал теплом её, заметавшийся в растерянности, взгляд. Такой бывает у детей, когда, совсем нежданно, кто-то из взрослых, да громогласно, их похвалит. - Да, будет тебе, Эльмира, - пожурил он её, и, взяв под руку, повел по коридору к лифту. Картина была удивительной. Он двухметровый, кажущимся, по-отечески нависшим над ней, гигантом. И она - женщина-невеличка. Они светились. Он от мощной ауры своей, а она, не столько её отражением, сколько исходящей от неё самой и только ей принадлежащим светом. - Ты знаешь, кто она? – обхватив меня за плечи и бесцеремонно, затаскивая к себе в кабинет, спрашивает Зия Мусаевич. - Вы же сами сказали, профессор, проректор… - Ерунда! Профессоров – пруд пруди и проректоров – не счесть!.. Буньятов обрушил на мягкие рукояти кресла свои пудовые кулаки и на какую-то минуту, уйдя в себя, замолк. - Ты знаешь, - наконец, с внушительной не громкостью, произносит он, - я был ротным штрафников. Кто такие штрафники, наверное, наслышан. Всегда на передовой. Смерть – неминуема… Но только сильный духом может встать на визжащую пулями сеть. Так вот она, эта женщина, божий одуванчик, из таких… Видел я там и хорохорившихся. На словах - герой, а как до дела доходит, подожмут под себя заячий хвостик и их из окопа матюком да прикладом приходилось гнать вперёд… Я вот к чему, - передёрнув плечам, словно, стряхивая с себя нахлынувшие воспоминания, продолжил он. - В АзИИ в то время работали две сильные, яркие личности. Один – Исмаил Алиевич Ибрагимов - занимал должность ректора, а другой - Азад Халилович Мирзаджанзаде - до мозга костей облечённый мировой славой учёный. Это были сильнейшие по характеру и властности два одноимённых заряда. При их естественных столкновениях, как ты знаешь, летят лишь искры и… головы, находящихся в их подчинении, людей. И вот Учёный Совет. Представь себе зал маститых учёных. Исмаил Алиевич в хвост и в гриву, не скупясь на эпитеты, распинает отсутствующего на нём члена-корреспондента Академии наук СССР Азада Мирзаджанзаде. Каждая убойная фраза ректора вызывает гул одобрения… Дело доходит чуть ли не до сокрушительного оргвывода. И в унисон властному Ибрагимову, один за другим, едва ли не в перебивку, вспоминая какие-то промахи Азада Халиловича, закаркали те, кто ещё вчера своему учителю выдавали рулады его величию. Вот-вот опустится занавес всего этого действа. Исмаил Алиевич уже готов произнести – «Заседание окончено» - но просит слова Эльмира Рамазанова. Первая же, произнесённая ею тихим голосом фраза, гремит разорвавшейся «лимонкой». - Мне стыдно… Нет, товарищ ректор, не за Азада Халиловича, а за ту добрую половину Учёного Совета, которая называет себя его учениками, а сейчас, Иудами, за глаза бьют ему в спину. Мне же, выпестованному им, исследователю, позвольте не согласиться с их мнением… Ибрагимов хорошо понимает, что она не соглашается не с их предательскими наскоками, а с его мнением. Набычившись, и, не поднимая глаз, он слушает и не перебивает. А Эльмира говорила чуть ли не полчаса. Зал задавила оглушительная тишина. Она, пожалуй, давила ещё с минуту после того, как Рамазанова, поблагодарив за внимание ректора и зал, села на своё место… И тут, представь себе, она оказывается, как в вакууме. Совсем одна. От неё шарахаются… А поздно вечером, дома, раздаётся требовательный звонок телефона. Мембрана звучит голосом Исмаила Алиевича.

- Я вас, Эльмира Мамедэминовна, ценил и уважал… А теперь, после этого заседания… - ректор сделал многозначительную паузу и словно металлом по колоколу, закончил: - В степени бесконечной и ценю, и уважаю. И я, как только услышал о произошедшем, часа за два до Ибрагимова смог найти её и сказать: «Я, ротный смертников, отдаю честь твоему поступку!.. Затем, откинувшись на спинку кресла, посоветовал: - Возьми её на перо, мой друг. Она достойна статьи в центральной прессе. Я кивнул. А он, дабы убедить меня, что она достойна такого материала, продолжал: - Мало кто знает, а она в расцвете сил потеряла мужа. Скоропостижно скончался. На руках этого божьего одуванчика осталось четверо детишек. То, что она их одна сумела поднять и дать каждому из них блестящее образование – это один разговор. Поразило меня другое. После столь тяжкой доли, которую не выдержит ни один мужик, она через год с небольшим, защищает докторскую диссертацию. И не в Баку, а в Москве… Затем он стал рассказывать о том, что услышал от жены своей Таиры. Это был первый четверг поминовения матери известного ныне композитора и музыканта Фархада Бадалбейли. Женщины, как обычно, проводили его раньше мужчин. Палатка забита до отказа. Ждут женщину моллу. А она так и не пришла. Тогда отведённое специально для неё место заняла… Эльмира. Суры Корана, которые она знала в связи с читаемыми ею стихами Хайяма, Саади, Вургуна, Пушкина, Лермонтова, нанизывались в волшебную цепочку жемчужинок из жизни, отошедшей в мир иной, женщины. Все слушали её с раскрытым ртом. - Потом Фархад, припав губами к её руке поблагодарил за то, что она так здорово вышла из создавшегося положения… На этом моё рандеву закончилось. Но не смог я тогда, как советовал мне Буньятов, взять на перо эту необычайную женщину. Виной всему, конечно же, была текучка. Хотя поводов было много. Эпизоды, с упоминанием её имени, как бы подталкивали меня взяться, наконец, и написать о том, что есть ещё на благодатной Земле нашей, такие женщины. Как-то в одной из компаний, кажется, то была чья-то свадьба, я разговорился с женщиной (убей Бог, имени не помню), оказавшейся подругой профессора Рамазановой. И она мне рассказала, конечно же, со слов самой Эльмиры ханум, как в ЦК Компартии Азербайджана проходило её утверждение на должность проректора института. Бюро вёл Гейдар Алиевич Алиев. - Поздравляю вас, Эльмира ханум, - проговорил Алиев, а самым хитрым прищуром вперился в Исмаила Алиевича. - Представляю, как трудно будет вам с таким крутым шефом.