Байден представил план спасения Америки

Избранный президент США Джо Байден представил план спасения американской экономики на 1,9 триллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штаба переходного периода политика.

Среди прочего, по его задумке, 160 миллиардов долларов необходимо выделить на национальную программу вакцинации, расширение тестирования, мобилизацию программы занятости в области общественного здравоохранения и другие необходимые шаги для создания потенциала для борьбы с вирусом.

Также Байден предложил направить 170 миллиардов долларов на поддержку школ и вузов, а 130 миллиардов — на поддержку безопасного открытия учебных заведений.

«План избранного президента по спасению Америки амбициозен, но достижим, поможет экономике и начнет побеждать вирус», — резюмировали в штабе Байдена.