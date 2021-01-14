Серия землетрясений в Индонезии: есть погибшие

По меньшей мере семь человек стали жертвами серии землетрясений в Индонезии за прошедшие сутки, ранения получили около 600 человек.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на индонезийское Агентство метеорологии, за произошедшим в четверг на острове Сулавеси землетрясением магнитудой 6,2 могут последовать мощные афтершоки.

По его данным, в случае если новые подземные толчки будут сильнее уже зарегистрированных, существует угроза цунами. Индонезийские метеорологи заявили, что уже зафиксировали более 25 афтершоков.