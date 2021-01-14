«Мы знаем, кто вы... агенты ФБР ищут вас»: массовые аресты штурмовавших Капитолий

Глава ФБР Крис Рэй заявил, что идентифицированы более 200 подозреваемых в беспорядках в здании Конгресса и арестованы более 100 человек.

«Мы и наши партнеры уже арестовали более 100 человек за их преступную деятельность во время осады Капитолия на прошлой неделе и продолжаем проводить бесчисленные другие связанные с этим расследования», - приводит Интерфакс слова Рэя, которые он сказал на брифинге по безопасности инаугурации.

«Только с 6 января мы уже опознали более 200 подозреваемых. Таким образом, мы знаем, кто вы... и агенты ФБР ищут вас», - отметил глава ФБР, добавив, что ФБР отслеживает настроения в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент утверждали результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.