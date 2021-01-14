Компания Араза Агаларова построит аэропорт за 28 миллиардов

Отмечается, что контракт был подписан 28 декабря, его стоимость — 28 млрд 17 млн руб.

Гендиректор «Дирекции космодрома «Восточный» Андрей Новиков и президент компании Crocus International Араз Агаларов подписали контракт на строительство первого этапа аэропортового комплекса на территории космодрома Восточный. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт госзакупок.

Контракт заключен в целях выполнения государственного оборонного заказа. Его необходимо выполнить до 12 декабря 2024 года. «Крокус» получил контракт без конкурса. Предмет контракта — «корректировка проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство аэропортового комплекса, I этап. Площадка 5», в том числе работ по разработке откорректированной рабочей документации».

В «Роскосмосе» заявили, что «подрядчик приступил к подготовительным мероприятиям для развертывания работ».

Аэропортовый комплекс Восточный обеспечит прием, стоянку и отправку воздушных судов внутренних и международных воздушных линий. Он также будет обслуживать пассажиров, грузы и воздушные перевозки на воздушных судах гражданской, государственной или экспериментальной авиации. Площадь застройки комплекса составит 63 834 кв. м. Максимальный грузооборот за год составит 20 тыс. т.

С 2026 по 2029 годы должен пройти второй этап строительства, его стоимость пока не известна. Предполагаемая предельная стоимость этапа составляет 7 млрд 408 млн руб. Таким образом, весь комплекс может стоить более 35 млрд руб.