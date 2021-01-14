Компания Араза Агаларова построит аэропорт за 28 миллиардов
Гендиректор «Дирекции космодрома «Восточный» Андрей Новиков и президент компании Crocus International Араз Агаларов подписали контракт на строительство первого этапа аэропортового комплекса на территории космодрома Восточный. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт госзакупок.
Отмечается, что контракт был подписан 28 декабря, его стоимость — 28 млрд 17 млн руб.
Контракт заключен в целях выполнения государственного оборонного заказа. Его необходимо выполнить до 12 декабря 2024 года. «Крокус» получил контракт без конкурса. Предмет контракта — «корректировка проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство аэропортового комплекса, I этап. Площадка 5», в том числе работ по разработке откорректированной рабочей документации».
В «Роскосмосе» заявили, что «подрядчик приступил к подготовительным мероприятиям для развертывания работ».
Аэропортовый комплекс Восточный обеспечит прием, стоянку и отправку воздушных судов внутренних и международных воздушных линий. Он также будет обслуживать пассажиров, грузы и воздушные перевозки на воздушных судах гражданской, государственной или экспериментальной авиации. Площадь застройки комплекса составит 63 834 кв. м. Максимальный грузооборот за год составит 20 тыс. т.
С 2026 по 2029 годы должен пройти второй этап строительства, его стоимость пока не известна. Предполагаемая предельная стоимость этапа составляет 7 млрд 408 млн руб. Таким образом, весь комплекс может стоить более 35 млрд руб.