В Шабране мужчина выстрелил в сына
Накануне в правоохранительные органы Шабранского района поступила информация об вооруженном инциденте в селе Пирамсан.
Как сообщили haqqın.az в правоохранительных органах района, в ходе расследования были установлено, что между жителем села Тейюбом Мамедовым и его сыном Урфаном Мамедовым произошла ссора. Т.Мамедов, чтобы припугнуть сына, выстрелил из огнестрельного оружия по находящемуся во дворе вагону. Несколько дробей попали в 37-летнего Урфана Мамедова. Получивший ранение в области левого глаза У. Мамедов был госпитализирован в Шабранскую центральную районную больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту ведется расследование.