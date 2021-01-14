Самолет-амфибия МЧС тушит пожар в Гиркане

Продолжается пожар в Гирканском национальном парке на территории Астаринского района. Его тушение в лесной зоне со сложным, высокогорным рельефом затруднено из-за усилившегося ветра. Об этом haqqin.az говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Согласно информации, к работам по тушению пожара и локализации огня привлечены дополнительные силы МЧС. В настоящее время на месте работают силы Южного регионального центра, Государственной службы противопожарной охраны, войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска, а также сотрудники местных учреждений Министерства экологии и природных ресурсов.

К тушению пожара привлечен с сегодняшнего дня самолет-амфибия «Бе-200ЧС» авиаотряда МЧС.