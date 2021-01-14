Минобороны предупреждает незаконно носящих военную форму фото; видео
Подразделения Военной полиции Минобороны Азербайджана проводят рейды в Бакинском гарнизоне и других гарнизонах с целью предотвращения случаев ношения военной формы одежды лицами, призванными на военную службу по мобилизации в период Отечественной Войны и уволенными с военной службы по мобилизации, а также некоторыми гражданами, не имеющими права ношения военной формы одежды. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Согласно сообщению военного ведлмства, нарушение прав ношения военной формы одежды некоторыми гражданами противоречит соответствующему законодательству.
Минобороны отмечает, что ношение военной формы регулируется "Положением о военной форме и знаках различия военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики" и Указом Президента Азербайджанской Республики от 25 июня 2001 года "Об утверждении описаний формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики". Согласно статье 534 Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях, незаконное ношение военной формы одежды влечет за собой штраф в размере от 300 до 500 манатов с конфискацией военной формы одежды.
Военное ведомство призывает лиц, не имеющих права носить военную форму одежды, отказаться от ношения военной формы одежды.