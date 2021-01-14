Для семьи раненого участника Отечественной войны Мамеда Акперова при поддержке социального партнера приобретена двухкомнатная квартира в новом многоэтажном комплексе в Хатаинском районе Баку. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда и социальной защиты населения.

Завершены все процедуры по оформлению документов на жилье.

Сегодня председатель Агентства социальных услуг при Минтруда Вугар Бехбудов вручил семье ключи от новой квартиры.

Также по желанию Мамеда Акперова и его брата они привлечены к оплачиваемым общественным работам.

Мамед Акперов с первых дней Отечественной войны участвовал в боях за территориальную целостность Родины, был ранен в боях за освобождение Джабраила и Губадлы, но продолжал воевать. 21 октября он вновь был ранен - в боях за Губадлы.

Мамед живет вместе с отцом, получающим пенсию по инвалидности, матерью, работающей в школе, братом и сестрой, которая учится в школе.

Напомним, что в прошлом месяце представители минтруда посетили эту семью. Учитывая жилищные условия и состав семьи, было принято решение обеспечить ее квартирой.