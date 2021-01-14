Оппозиция Армении анонсирует «жесткие акции протеста»

Армянское оппозиционное «Движение по спасению Родины» возобновит акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. При этом оппозиция предупреждает о новой тактике проведения акций.

Член совета партии «Родина» Арсен Бабаян сказал газете «Грапарак», что в ближайшее время акции будут более жесткими.

«С сегодняшнего дня стартуют визиты в регионы страны единого кандидата от «Движения по спасению Родины» Вазгена Манукяна в премьер-министры. Планируется, что первый визит состоится в Ширакскую область, в частности, в Гюмри, затем в Ванадзор и другие регионы. Вазген Манукян поедет не один. Его будут сопровождать представители сил, вовлеченных в Движение», - пишет армянское издание.