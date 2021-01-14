Kontakt.az – самая посещаемая e-commerce платформа страны

В декабре онлайн-магазин «Kontakt Home» стал самой посещаемой платформой электронной коммерции страны, сообщает haqqin.az со ссылкой на глобальные аналитические платформы - Similarweb и Alexa. За прошлый месяц kontakt.az ежедневно посещали более 100 000 человек. Кроме того, в 2020 году сайт в общей сложности посетили более 6 миллионов пользователей.

Несмотря на ужесточенный карантинный режим, сеть Kontakt Home, оставаясь верным лозунгу "радует", даёт возможность своим клиентам сделать заказы желаемых подарков прямо из дома, одним кликом и с доставкой по адресу. Для обеспечения удобства клиентов, сеть увеличила команду онлайн-продаж в 10 раз. Клиенты могут воспользоваться услугой бесплатной доставки в течение 24 часов или же услугой экспресс-доставки за дополнительную плату. Кроме того, те, кто хочет увидеть продукцию вживую, могут воспользоваться функцией «онлайн-видеоконсультации».

В «Kontakt Home» продолжаются скидки до 50% на наличные покупки до 18 января. Прямо сейчас перейдите на сайт kontakt.az и, не выходя из дома, закажите нужные вам товары по специальной скидке, их бесплатно доставят прямо до вашего дома. Оплату можно будет сделать и онлайн, и прямо у дверей наличными, банковскими или такситными картами. Обладатели такситных карт также могут разделить скидочную цену на месяцы.

Те, кто закажет товар наличными или такситными картами, станут участниками всеми любимой кампании Kontakt Home «Шеш-гоша». Участники смогут вернуть 100% стоимости товара, если им удастся бросить шеш-гоша (6 пар) с 1 по 15 февраля в любом магазине Kontakt Home.