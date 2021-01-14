200 тысяч от ООО «Газахский цементный завод» и ОАО Akkord STİK в Фонд YAŞAT

Под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами, президента Азербайджана Ильхама Алиева наши доблестные солдаты и офицеры проявили настоящий героизм в деле обеспечения территориальной целостности нашей страны и полностью очистили наши земли от врага.

Согласно указу президента Ильхама Алиева от 8 декабря 2020 года, был создан Фонд YAŞAT, призванный оказать поддержку семьям шехидов и раненным в боях за восстановление территориальной целостности страны. ООО «Газахский цементный завод» и ОАО Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası пожертвовали в Фонд YAŞAT по 100 тысяч манатов.

Отметим, что 01 декабря 2020 года Председатель Правления ООО «Газахский цементный завод» назначен на должность Председателя Наблюдательного совета общества, а также на должность Генерального исполнительного директора Akkord STİK.