В Баку изъяли крупную партию героина

Жители Баку задержаны с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате операции, проведенной на основании поступившей информации, по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны жители города Баку, ранее судимые Э.Рустамов и М.Агабеков. У них были обнаружены и изъяты 28 кг героина, 5 кг метамфетамина и электронные весы.

По факту ведется расследование.