Британия начинает производство боевых дронов после сокрушительного поражения Армении

Во время недавней войны в Нагорном Карабах е Азербайджан одержал ошеломительную победу над армянскими войсками, а его военная стратегия оказалась исключительно эффективной в сложной горной местности. Азербайджан использовал свой высокопрофессиональный спецназ и технологическое превосходство, чтобы полностью подавить армянские силы. Об этом в своей статье для военного журнала UK Defense Journal пишет бывший член британского парламента и председатель Специального комитета по иностранным делам сэр Ричард Оттуэй.

Автор отмечает, что Великобритания должна вынести важные уроки из войны в Нагорном Карабахе. Дело в том, что Соединенное Королевство проводит крупнейший за последние десятилетия обзор своей внешней и оборонной политики.

«Истоки победы Азербайджана лежат в многолетней продуманной политике, которую страна проводит с момента болезненного поражения Армении во время первой карабахской войны. Баку планомерно модернизировал свои вооруженные силы и углублял стратегическое партнерство с Турцией, членом НАТО, а политическое руководство Армении почивало на лаврах своей победы. Оккупация Нагорного Карабаха долгое время была лозунгом армянской националистической политики, однако она не сопровождалась должными военными инвестициями для поддержания оккупации этих территорий. Между тем, все оккупированные территории признавались международным сообществом как азербайджанские», - говорится в статье.

Автор отмечает, что с первых дней войны ее исход был предопределен. Но вплоть до самых последних дней войны политические лидеры Армении ничего не сделали, чтобы подготовить общественность страны к надвигающемуся унизительному поражению. Жители Армении испытали самый настоящий шок, а в Ереване не стихают акции протеста с призывами к отставке премьер-министра Пашиняна, сторонники которого уже покидают страну.