Британия начинает производство боевых дронов после сокрушительного поражения Армении
Во время недавней войны в Нагорном Карабахе Азербайджан одержал ошеломительную победу над армянскими войсками, а его военная стратегия оказалась исключительно эффективной в сложной горной местности. Азербайджан использовал свой высокопрофессиональный спецназ и технологическое превосходство, чтобы полностью подавить армянские силы. Об этом в своей статье для военного журнала UK Defense Journal пишет бывший член британского парламента и председатель Специального комитета по иностранным делам сэр Ричард Оттуэй.
Автор отмечает, что Великобритания должна вынести важные уроки из войны в Нагорном Карабахе. Дело в том, что Соединенное Королевство проводит крупнейший за последние десятилетия обзор своей внешней и оборонной политики.
«Истоки победы Азербайджана лежат в многолетней продуманной политике, которую страна проводит с момента болезненного поражения Армении во время первой карабахской войны. Баку планомерно модернизировал свои вооруженные силы и углублял стратегическое партнерство с Турцией, членом НАТО, а политическое руководство Армении почивало на лаврах своей победы. Оккупация Нагорного Карабаха долгое время была лозунгом армянской националистической политики, однако она не сопровождалась должными военными инвестициями для поддержания оккупации этих территорий. Между тем, все оккупированные территории признавались международным сообществом как азербайджанские», - говорится в статье.
Автор отмечает, что с первых дней войны ее исход был предопределен. Но вплоть до самых последних дней войны политические лидеры Армении ничего не сделали, чтобы подготовить общественность страны к надвигающемуся унизительному поражению. Жители Армении испытали самый настоящий шок, а в Ереване не стихают акции протеста с призывами к отставке премьер-министра Пашиняна, сторонники которого уже покидают страну.
«Но какими бы ни были армянские ошибки, а их было много, конфликт в Карабахе учит Великобританию тому, куда вкладывать военные средства. Азербайджанский спецназ сыграл ключевую роль в захвате армянских оборонительных укреплений, включая и стратегически важный город Шуша. Но тем не менее самым сокрушительным для армян оказалось профессиональное использование Азербайджаном турецких беспилотников TB2, которые смели бронетехнику противника. Эти небольшие беспилотники способны длительное время кружить над позициями противника, а их относительно дешевая стоимость позволяет их использовать массово», - говорится в статье.
Ричард Оттуэй отмечает, что Министерство обороны Великобритании после очень успешного использования Азербайджаном беспилотников TB2 решило расширить собственную программу беспилотных летательных аппаратов. У Великобритании имеется флот ударных беспилотников Predator, но теперь военные намерены обзавестись и беспилотниками меньшего размера.
«Великобритания уже является ведущим мировым центром оборонного производства - одной из немногих областей, где мы сохраняем конкурентное преимущество в производстве на мировом рынке. Необходимо приложить все усилия, чтобы мы и впредь оставались такими. Запуск новой программы разработки высокотехнологичных дронов, способной составить конкуренцию турецкой системе, послужит четким сигналом о том, что правительство намерено реализовать свое видение глобальной Британии и дать старт новой эре британского промышленного производства.
Предстоящий Комплексный обзор британской безопасности, обороны, развития и внешней политики станет амбициозной попыткой определить роль Соединенного Королевства в мире на ближайшие десятилетия. В основе ее должны лежать сохранение позиции Великобритании в качестве ведущей военной державы и производственного центра - высокотехнологичные беспилотные системы были бы хорошим началом», - пишет автор.