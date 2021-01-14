Накануне в армянских Тelegram-каналах распространили фото с примечанием, что якобы в одном из супермаркетов Еревана азербайджанские военнослужащие совершали покупки. А их сопровождают армянские спецслужбы.

В пресс-службе Минобороны Армении опровергли эту информацию, заявив, что "на распространяемых фото — представители делегации вооруженных сил Ирана".

"Они прибыли в Ереван по рабочему визиту и, естественно, как и в случае других делегаций, их сопровождали сотрудники военной полиции", — сказали в армянском военном ведомстве Sputnik Армения.